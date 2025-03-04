Dipkarpaz'da koyun ve keçi sütü alımına yarın başlanıyor

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04/03/2025

Dipkarpaz'da koyun ve keçi sütü alımına yarın başlanıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Dipkarpaz Süt Toplama Merkezi’nin yarından itibaren koyun ve keçi sütü alımına başlayacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, gerekli kontrolleri yapılan sütler merkezde yarından itibaren her sabah 08.00-11.00 saatleri arasında, görevli personel tarafından teslim alınacak. Soğutucu buzluğu olmayan ve açık olarak kuruma süt veren üreticiler, sütlerini merkeze getirerek soğutulmuş süt olarak teslim edebilecek.

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TAGS: Dipkarpaz’da koyun ve keçi sütü alımına yarın başlanıyor
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