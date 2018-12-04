Dipkarpaz’da Noel kutlaması yapılacak

Dipkarpaz’da (Rizokarpaso) öğrenim gören Kıbrıslı Rum öğrencilerin ortak yılbaşı ve Noel kutlamalarının 20 Aralık tarihinde yapılacağı, etkinliğe “Lisi” (Akdoğan) kökenli Kıbrıslı Rumların da davet edildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Diparkaz’daki okullarda öğrenim gören Rum öğrencilerin 20 Aralık tarihinde ortak Yılbaşı ve Noel kutlamaları yapacaklarını, kutlamalara sözde “Lisi” (Akdoğan) Belediye Başkanı” ve “Lisi” kökenli Kıbrıslı Rumların da katılacaklarını yazdı.

Habere göre, etkinlik sonrasında ise Apostolos Andreas manastırında dua edilecek.