Dipkarpaz’da yangın!

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24/01/2022

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Dipkarpaz’da yangın!

Dipkarpaz’da,  23.01.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında,Karaman Sokak üzerinde, Süleymen SÜNMEZ’e ait ikametgahın açık terasının batı kısmına dökülen sönmemiş közlerin rüzgarın etkisi ile alevlenerek teras altında bulunan halıya sirayet etmesi sonucu bir yangın meydana geldi. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 30 adet mertek, 4 adet halı, 2 adet bisiklet, 1 adet hava komprosörü, vantilatör, buzdolabı ve alüminyum kapı yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.    

24/01/2022 12:20
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TAGS: Dipkarpaz, yangın, haber, kktc
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