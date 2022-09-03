Dipkarpaz'da Yangın!

Dipkarpaz Zaferburnu yolunda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkı ve Dipkarpaz Belediyesi’ne ait iş makinesi ile müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Dipkarpaz- Zaferburnu ana yolunun güney kısmında, Livana Otel bölgesi yakınlarında yol kenarında başlayan yangın, geniş alana yayıldı.

Yangın sonucu yaklaşık 20 dönümlük alandaki makilik alan ve anızlar yanarak zarar gördü.

Öte yandan Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak’tan alınan bilgiye göre, yangın saat 14.15 sıralarında kontrol altına alındı. Borak, yangının söndürülmesine destek veren herkese teşekkür etti.

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03/09/2022 14:33