Dipkarpaz’da yaşanan köpek katliamına dikkat çekecekler…

Dipkarpaz’da yaşanan ve ülkede infiale neden olan 4 köpeğin katledilmesine ilişkin tepkiler sürüyor.

KKTC Avcılık Federasyonu ve Dipkarpaz Belediyesi’nin yarın saat 11.00’de Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde konuya ilişkin basın açıklaması yapacağı bildirildi.

Söz konusu açıklamada “Bu vahşete avcı camiasının büyük tepkidi olmuştur ve sosyal medya üzerinde #insandeğilsiniz adı altında paylaşımlar ile tepki vermeye başlandı” ifadelerine yer verildi.

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08/12/2021 21:48