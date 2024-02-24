Dipkarpaz'da ambulans yola atılan eşeğe çarptı

Dipkarpaz'da Mağusa Devlet Hastanesi'ne hasta götüren ambulans yola altına eşeğe çarptı.

Bu akşam saat 21.45 sıralarında, Dipkarpaz - Yenierenköy Anayolunun 11'inci kilometresinde, Hosrof TANIŞMAN (E-51), yönetimindeki RHA 3973 plakalı ambulans araç ile Dipkarpaz Sağlık Ocağına başvuran bir hastayı Gazimağusa Devlet Hastanesine sevki için Yenierenköy istikametinde seyrettiği sırada, gidişine göre yolun solundan yola atılan yabani eşek sürüsü içerisindeki bir eşeğe çarptı.

Kaza sonucu yaralananın olmadığı kazada ambulans araçta hasar meydana gelirken, aracın çarptığı eşeğin ise olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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