Dipkarpaz’daki çöpler öğretmen tarafından toplandı

Dipkarpaz’da Ortodoksların en önemli ibadet yerlerinden biri olan ve turistlerin uğrak mekanı Apostolos Andreas Manastırı’nın dibindeki çöpler kaldırıldı.

Yaşanan gelişmeyi fotoğraf sanatçısı Yıltan Taşçı duyurdu.

Taşçı’nın paylaşımı şu şekilde:

DİPKARPAZ BELEDİYESİ'NİN VE/VEYA ÇEVRE DAİRESİ'NİN YAP(A)MADIĞINI ÖĞRETMEN CEMİL GÜRSEL YAPTI. HELAL OLSUN CEMİL ÖĞRETMENE...

Cemil Gürsel, 10 yıldır Dipkarpaz İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan yurtsever bir kardeşimiz.

Dün öğleden sonra, fırsat bulup Apostolos Andreas Manastır'nın çevresindeki çöpleri topladı ve 9 torbaya doldurdu. Yaklaşık 4-5 torbalık çöpü de önümüzdeki günlerde toplayacak.

Aylardır yayınladığım rezaletin fotoğrafının yanına dün bana gönderdiği fotoğrafı da koyarak sizlerle paylaşıyorum.

Helal olsun sana Cemil Öğretmen... Dipkarpaz Belediyesi'nin ve/veya Çevre Dairesi'nin aylardır toplamadığı çöpü sen topladın.

Seninle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sana.İyi ki varsın.

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14/10/2021 10:00