Dipkarpaz'dan çiçek hastalığına karşı önlem!

Dipkarpaz köyünde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle köye canlı hayvan giriş ve çıkışlarının 1 ay süre ile yasaklandığı açıklandı.

Yapılan açıklamada geçimini sadece hayvancılıktan sağlayan Dipkarpazlı üreticilerin mağdur edilmemesi için alınması gereken bir dizi önlem paylaşıldı.

İşte alınması gereken önlemler;

1. Bir an önce hayvanlara AŞI yapılmalı.

2. Bakanlık ve Belediyenin mandıralara yapmış olduğu ilaçlama mantıraların bütün kısımları tek tek ilaçlanmalı.

3. Tüm üreticilere ve Dipkarpaz halkına hastalıkla ilgili eğitim verilmeli.

4. Bölge derhal ava kapatılmalı 5. Hayvanını satamayan üteticilerin bankalara olan borçlar ve faizleri dondurulmalı

6. Dipkarpazlı üreticilere hayvanlarına arpa yem vs alabilmeleri için yasak kalkana kadar kredi verilmeli

7. Kasapların Dipkarpazlı üreticilerin hayvanlarını almaları ve Belediye Mezbahanesinde kesim yapmaları için teşvik edilmeli.

04/01/2020 18:23