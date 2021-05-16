Dipkarpaz'ı çöplüğe çevirdiler

Bayram tatilini fırsat bilerek Dipkarpaz bölgesine akın eden vatandaştan geriye çöp yığınları kaldı.

Bayram tatilini deperlendirmek için Dipkarpaz bölgesine akın eden vatandaşlar evlerine dönerken, bıraktıkları çöpleri toplamayınca içler acısı manzara ortaya çıktı.

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak o görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak sitem etti.

Borak şu ifadeleri kullandı:

Burası DİPKARPAZ!

Hani O Doğasına, Denizine, Eşsiz Sahillerine Aşık Olup, Tatile Geldiğiniz Yerler.

Çöp Bidonu Yanındayken Yerlere Atılan Çöpler, Sahillerde Yakılan Ateşler, Kırılan Ağaç Dalları, Saymakla Bitmez Pislikler.

Her Bayram Tatili veya Hafta sonu Tatili Sonrası Aynı Senaryo.

Hiç mi Utanma Yok Sizde Arkadaş! Yazık Günahtır. (Sorumluluklarını Yerine Getiren Binlerce İnsanı Tenzih Ederek, Pislikleri Yaratan Şahıslaradır Sözüm)

Çok mu Zor Bir Poşet Çöpü Arabaya Koyup, Çöp Kutularına Atmak?

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16/05/2021 21:07