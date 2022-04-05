“Dipkarpaz’ın başka bir belediyeyle birleştirilmesi kabul edilemez”

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, belediyelerin birleştirilmesine karşı olduklarını açıkladı.

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, “Dipkarpaz’ın başka bir belediyeyle birleştirilmesi tarafımızdan kabul edilemez” dedi.

Belediyelerin durumunun belediyelerin birleştirilmesi ile düzeltilemeyeceğini kaydeden Borak, yapılması gerekenin 1995’ten beri değişmeyen Belediyeler Yasası’nın güncellenmesi olduğunu ifade etti.

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05/04/2022 11:30