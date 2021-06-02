Dipkarpaz Belediye Başkanı Coşkun, eylem düzenliyor

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, bölgede yaşanan sağlık sorunları ve talepleriyle ilgili Cuma günü Dipkarpaz Sağlık Ocağı önünde basın açıklaması ve eylem yapacaklarını açıkladı.

Coşkun, bölge halkının da katılacağı basın açıklaması ve eylemin saat 10.00’da başlayacağını bildirdi.

Dipkarpaz köyündeki sağlık ocağında sadece mesai saatleri içinde hizmet verildiğini belirten Dipkarpazlılar, 24 saat boyunca bir ambulans ve hemşire görevlendirilmesini talep ediyor.

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02/06/2021 11:21