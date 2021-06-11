Dipparkaz’da Uyuşturucudan Bir Tutuklu

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11/06/2021

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Dipparkaz’da Uyuşturucudan Bir Tutuklu

Dipkarpaz’da ova içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyon sonucu O.İ.(E-27), toprağa ekili 20 kök ve kurumuş vaziyette 4 kök Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkileri pet su şişeleri ile suladığı sırada suçüstü tespit edildi.

O.İ’nin evinde yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir miktar Hint keneviri tohumu bulunarak emare olarak alındı. O.İ. tutuklandı.

11/06/2021 13:55
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TAGS: Dipparkaz, Uyuşturucu
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