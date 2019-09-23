Direk iple refüj demirine bağlandı!
Elektrik Kurumu’nun ihmali tepkilere neden oldu. Yonca Kavşağı ile Ercan Havalimanı arasındaki anayolda bulunan elektrik direğinin durumu görenleri hayrete düşürüyor
23/09/2019
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Yonca Kavşağı ile Ercan Havalimanı arasındaki anayoldaki bir elektrik direği iple refüjdeki demirlere bağlandı. Her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı anayoldaki bu durum tehlike saçıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşarak konuyu aktaran vatandaş, olası bir kaza durumunda büyük bir felaket yaşanacağına dikkat çekti. Elektrik Kurumu’nun sorunu düzeltmek yerine basit bir önlem aldığına vurgu yapan vatandaş, “İnsan canına bu kadar mı değer veriliyor?” dedi.