Direk iple refüj demirine bağlandı!

Yonca Kavşağı ile Ercan Havalimanı arasındaki anayoldaki bir elektrik direği iple refüjdeki demirlere bağlandı. Her gün yüzlerce vatandaşın kullandığı anayoldaki bu durum tehlike saçıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşarak konuyu aktaran vatandaş, olası bir kaza durumunda büyük bir felaket yaşanacağına dikkat çekti. Elektrik Kurumu’nun sorunu düzeltmek yerine basit bir önlem aldığına vurgu yapan vatandaş, “İnsan canına bu kadar mı değer veriliyor?” dedi.

23/09/2019 15:11