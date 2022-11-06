Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü çelik bariyerlere çarptı

Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde 19 yaşındaki alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, çelik bariyerlere çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

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06/11/2022

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü çelik bariyerlere çarptı

Lefkoşa’da bu sabahın erken saatlerinde 19 yaşındaki alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, çelik bariyerlere çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 71 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen D. T. (K-19),  yönetimindeki LB 583 plakalı araçla bu sabah 06.30'da Osman Örek Caddesi üzerinde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptı ve yol içerisine savruldu.

Kaza sonucu araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan C. Ş. (K-19) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.  

Soruşturma devam ediyor.

06/11/2022 15:52
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TAGS: alkollü sürücü
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