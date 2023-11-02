Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü su kanalına düştü

Esentepe-Tatlısu Anayolu üzerinde gece yarısından sonra meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü su kanalına düştü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Salih Sarper Paşa (E-58) 187 miligram alkollü içki tesiri altında, saat 01.30 sıralarında, yönetimindeki UR 506 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Sea Terra Reserve sitesi önlerine geldiğinde, sağa tali yola dönüşe geçtiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı.

Paşa aracıyla, yol kenarında bulunan yaklaşık bir metre derinliğindeki su kanalına düşüp, toprak zemine çarptıktan sonra, araç sol yan kısmı üzerine devrilerek, durdu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.