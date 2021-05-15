Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
15/05/2021
Kayalar ve Sadrazamköy arasındaki anayolda kaza geçiren 43 yaşındaki motosiklet sürücüsü Gökalp Hilkat, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre bugün 17.15’te Kayalar ile Sadrazamköy ana yolunun ilk kilometresinde meydana gelen kazada HY 124 plakalı motosiklet sürücü Lefkeli Gökalp Hilkat ağır yaralandı.
Sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden Hilkat’ın motosikleti sağa devrildi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilkyardım tedavisinden sonra Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilen yaralının beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.