Direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs ağır yaralandı

Yenierenköy - Dipkarpaz anayolu 2-3’üncü kilometreleri arasında dün gece 22.40 sıralarında, Elif Bülbül (K-30), yönetimindeki FL 758 plakalı salon araçla Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Karpaz Gate Marina kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis, yolun solundan çıkarak kaldırıma çarpan ve kontrolsüzce savrularak Karpaz Gate Marina kulesine çarpıp durarak ağır yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde her iki ayağı ile omurgasında kırık, akciğer kanaması ve beyin travması teşhisi nedeniyle, Cerrahi servisinde müşahede altına alındığını açıkladı.

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Ayrıca, Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün 19.00 sıralarında, Ali Demirağ yönetimindeki LH 080 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden Burak Çelikkıran yönetimindeki TPV 735 plakalı salon aracın önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Çarpmanın etkisiyle, her iki araç savrularak yolun kuzey kısmında bulunan bir metre derinliğindeki banket içerisine düştü.

Polis, kaza sonucu yaralanan TPV 735 plakalı araç sürücüsü Burak Çelikkıran’ın, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu açıkladı.