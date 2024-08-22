Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dere yatağına düştü

Tatlısu-Geçitkale ana yolunun 10’uncu kilometresinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla dere yatağına düştü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gece yarısından sonra saat 01.30 sıralarında Melisa Akkan (K-23), yönetimindeki YN 217 plakalı salon araçla Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıktı ve yaklaşık iki metre derinlikteki dere yatağına düştü.

Kaza sonucu yaralanan Akkan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

-Servi ağacına çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Öte yandan Kalkanlı’da ODTÜ Kampüsü içinde gece saat 02.30 sıralarında Tolga Eraslan (E-25), 111 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SC 145 plakalı salon araçla batıya doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp servi ağacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Tolga Eraslan tutuklandı.