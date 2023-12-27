Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Exotic Otel yakınlarında bu sabah 06.30 sıralarında, Levent Güler (E-39) 262 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki VS 586 plakalı salon araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis açıklamasına göre, yolun sağından çıkarak yol kenarında yaklaşık 1,5 metre derinlikteki su kanalına düşüp durabilen ve kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Güler, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklandı.