Direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı!

Girne - Lefkoşa Anayolu’nun Boğaz mevkiinde, sabah saat 05:40'ta dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne - Lefkoşa Anayolu’nun Boğaz mevkiinde, 23 yaşındaki Fundijoseph Mabaka, yönetimindeki LR 203 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa D.r Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Polisin kaza ilgili soruşturması devam ediyor.

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18/03/2022 09:06