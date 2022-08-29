Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı!
29/08/2022
Bugün saat 20:30 sıralarında Yuvacık - Güzelyurt yolu üzerinde, JV 100 plakalı araç sürücüsü Mehmet Can Aydın (E-42), Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak selvi ağacına çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık servisiyle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor…