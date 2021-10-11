Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ağaca çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 11.10'da Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki NP 545 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin 33 yaşındaki Meys ÖZSEZERseyrettiği yolun solunda bulunan Hocaoğlu Petrol İstasyonu önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkıp toprak alan içerisindeki Akasya ağacına aracının ön kısmı ile çarpıp kendi etrafında bir tur döndüğü esnada yine Akasya ağacına sağ yan kısmı ile çarparak önü batı istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan NP 545 plakalı araç sürücüsü kala malıaline gelen 112 acil ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip aynı serviste müşahede altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devem ediyor.

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11/10/2021 11:51