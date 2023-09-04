Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Takla attı

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04/09/2023

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Takla attı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, saat 14:00 sıralarında, Dilara VAİZ (K-24), yönetimindeki PJ 279 plakalı aracı ile Değirmenlik Dağyolu Çemberinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Metgin Ltd önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

04/09/2023 14:37
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TAGS: kaza, trafik, haber, kıbrıs, lefkoşa
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