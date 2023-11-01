Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla attı

ads ads ads ads
01/11/2023

ads
Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla attı

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı

Bugün saat  saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Korkuteli mevkiinde, Esra KANATLI (K-49) yönetimindeki NG 472 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attıktan sonra yol kenarında sağ yan tarafı üzerinde durabildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esra Kanatlı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor

01/11/2023 16:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.