Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla attı
01/11/2023
Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı
Bugün saat saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Korkuteli mevkiinde, Esra KANATLI (K-49) yönetimindeki NG 472 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attıktan sonra yol kenarında sağ yan tarafı üzerinde durabildi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esra Kanatlı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor