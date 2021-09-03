Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı: 2 Yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 10:30 sıralarında, Karpaz İskele Anayolu üzerinde, Orhun GÜNEŞ (E-20), yönetimindeki FY 469 plakalı salon araç ile Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak su kanalına düşüp takla attı

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, Orhun GÜNEŞ ve araçta yolcu olarak bulunan Eren BÜLBÜL (E-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRT/PGM

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03/09/2021 15:06