Direl: Fuel-oil sıkıntısından kaynaklı elektrik kesintileri meydana geliyor
04/07/2022
Kıbrıs Türk Elektrik Kurımu (Kıb-Tek) Genel Müdür Vekili Kamil Direl, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin Fuel-oil sıkıntısından kaynaklandığını açıkladı.
BRT’ye açıklama yapan Kamil Direl, "Yakıtın 5-10 gün arasında Teknecik Santrali’nde olması gerekiyor” dedi.
Türkiye’den ülkeye gönderilen iki jeneratörün ise boşta deneme çalışmalarına başlandığını belirten Direl, birkaç gün içerisinde enerji üretimine geçileceğini kaydetti.