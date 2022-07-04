Direl: Fuel-oil sıkıntısından kaynaklı elektrik kesintileri meydana geliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurımu (Kıb-Tek) Genel Müdür Vekili Kamil Direl, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin Fuel-oil sıkıntısından kaynaklandığını açıkladı.

BRT’ye açıklama yapan Kamil Direl, "Yakıtın 5-10 gün arasında Teknecik Santrali’nde olması gerekiyor” dedi.

Türkiye’den ülkeye gönderilen iki jeneratörün ise boşta deneme çalışmalarına başlandığını belirten Direl, birkaç gün içerisinde enerji üretimine geçileceğini kaydetti.

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04/07/2022 10:31