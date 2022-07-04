Direl: Fuel-oil sıkıntısından kaynaklı elektrik kesintileri meydana geliyor

ads ads ads
04/07/2022

ads
ads
Direl: Fuel-oil sıkıntısından kaynaklı elektrik kesintileri meydana geliyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurımu (Kıb-Tek) Genel Müdür Vekili Kamil Direl, ülkede yaşanan elektrik kesintilerinin Fuel-oil sıkıntısından kaynaklandığını açıkladı. 

BRT’ye açıklama yapan Kamil Direl, "Yakıtın 5-10 gün arasında Teknecik Santrali’nde olması gerekiyor” dedi.

Türkiye’den ülkeye gönderilen iki jeneratörün ise boşta deneme çalışmalarına başlandığını belirten Direl, birkaç gün içerisinde enerji üretimine geçileceğini kaydetti.

04/07/2022 10:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.