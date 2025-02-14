Diren Çemberi çevresinde hafta sonu altyapı çalışması yapılacak

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14/02/2025

Diren Çemberi çevresinde hafta sonu altyapı çalışması yapılacak

Lefkoşa'da Diren Çemberi Anıtı'nın çevresinde hafta sonu yapılacak su altyapı çalışması nedeniyle trafikte düzenlemeye gidilecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kemal Şemiler Caddesi'ndeki Diren Çemberi Anıtı çevresinde yarın ve pazar günleri su altyapı çalışması gerçekleştirileceği belirtildi ve tüm yurttaşların çalışmalar boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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