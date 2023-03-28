“Dirençli şehirlerin yaratılması konusunda çalışmalar yapılmalı”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu'nda “Dirençli Şehirler için yol haritası -yapılaması gerekenler” konusunda konuşma yaptı.

Halkın yaşanan depremlerden dolayı endişeli olduğunu dile getiren İncirli, ülkede dirençli şehirlerin yaratılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Ekonomik krizin etkilerini dile getiren İncirli, ülkenin yaşadığı sağlık, ekonomik ve sosyal krizleri anlatarak, ülkenin kırılganlığı olduğunu kaydetti.

Dirençli toplum ve şehirler yaratılması konusunda hükümetin bu "yaşamsal önemli" işlerin farkında olmadığını dile getiren İncirli, küresel ısınmanın ülkedeki etkilerinin önemine dikkat çekerek, iklim krizinin daha ne kadar görmezden gelineceğini sordu ve ülkenin bu politikalardan yoksun yönetildiği görüşünü belirtti.

Şehirlerin savunmasız bırakılmaması gerektiğini dile getiren İncirli, bir deprem yaşanması halinde altyapıların durumunun ne olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Önemli olanın ülkenin bilim ile yönetilmesi olduğunu dile getiren İncirli, ülkenin yasalarının bilime karşı değiştirilememesi gerektiğini belirtti.

Meclisten dün geçen maaşlardan yapılacak kesintiyle ilgili yasanın takipçisi olacaklarını da dile getiren İncirli, bilime inanan, işbirliği yapabilen bir yönetime ihtiyaç olunduğunu kaydetti.

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28/03/2023 17:17