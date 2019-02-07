Direnişin yeni kahramanı: Uyuyakalan küçük Trump

ABD'nin Delaware eyaletinde ortaokul öğrencisi Joshua Trump, soyadı yüzünden arkadaşlarının zorbalığa uğradığı için okuldan ayrılmasının üzerine, first lady Melania Trump'tan davet aldı.

Davete icabet eden 11 yaşındaki çocuk, Başkan Donald Trump'ın Kongre'deki Birliğin Durumu (SOTU) konuşmasına katıldı.

Adaşı Meksika sınırına duvar çekmekten ve yasadışı göçü acil ulusal kriz ilan etmekten söz ederken kameralar davetlilere döndü.

Canlı yayında Joshua Trump'ın mışıl mışıl uyuyan görüntüsü, ekran başındakilerin kalplerini eritti. Sosyal medya kullanıcıları, hemen ekran görüntüsü çekip altına mesajları döşedi.

"HAKİMİYET JOSHUA TRUMP'IN" diyenler, "Joshua Trump, direnişe hoşgeldin" diye selam yollayanlar oldu.

Basına sızan haberlere göre Beyaz Saray'da hazırlanan 'yürütmenin başının günlük programının' yüzde 60'ını kendi keyfine göre geçiren Trump'ın 'yürüttüğü zamana' atıf yapanlar çıktı:

"Herkesin biraz yürütme zamanına ihtiyacı var."

OKULA GERİ DÖNDÜĞÜNDE ZORBALIĞA DEVAM ETTİLER

​Joshua Trump'ın ailesi, oğullarının Kasım 2016'da ABD Başkanı seçilen Donald Trump'la aynı soyadını taşıdığı için okul ve sınıf arkadaşları tarafından 'ahmak', 'gerzek' diye aşağılandığını belirtmişti.

Bu yüzden 2017'de bir süre okula ara veren ​Joshua Trump, geri döndüğünde gördüğü zorbalıkta hiçbir eksilme olmadı.

SERVİS DEĞİŞTİRDİ, YİNE OLMADI

Annesi Megan Trump, tacizci öğrencilerden biraz olsun uzak kalabilmesi için oğlunu başka bir okul servisine yazdırdığını, ama daha ilk seferde şoförün Joshua'yı soyadı nedeniyle sorguladığını anlattı.

Donald-Melania Trump çifti, SOTU için özel davetiye gönderdikleri 13 kişi arasında Joshua'ya da yer verdi.