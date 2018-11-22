Diri diri yaktılar! Vahşi görüntülere tepki

Medinaceli şehrinde, seyircileri keyiflendirmek için düzenlenen etkinlikte bu kez farklı bir olay yaşandı.

'Bull of fire' adı verilen geleneğe göre bir boğanın boynuzları cayır cayır yakıldı.

Boğanın kafası bir tahtaya bağlandıktan sonra yakma işlemi gerçekleşti böylece boğanın kaçması engellendi.

Boğa kalabalığın çığlıkları arasında can havliyle koşmaya başladı.

Zavallı boğa ateşin verdiği acıyla vücudunu bir sağa bir sola vurarak bitap hale geldi.

Aktivistlere göre İspanya'da her yıl 3000 boğanın boynuzları bu şekilde yakılıyor.

Çok sayıda aktivist, bu tür vahşi olayların sonlandırılması için bu etkinlikleri protesto ediyor.