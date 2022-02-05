Diş ağrısına karşı basit önlemler!

Diş kontrolü her zaman önemlidir ancak bazı ağrılar uzun sürmez ve doğru yönetildiğinde çözüm bulunabilir. Diş ağrısına karşı basit önerileri sizler için derledik…

Bazı diş ağrıları gelir ve gider, bazı ağrılar ise uzun sürelidir. Diş ağrıları, ağrının kaynağına bağlı olarak şiddetli veya sızlama şeklinde olabilir. Ağrı, kişinin yaşam tarzını, ruh halini ve genel sağlığını da etkileyebilir. Genellikle ağrılar vücudun bir şeylerin tam olarak doğru olmadığını iletme şeklidir.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağrıya sebep olabilecek bazı rahatsızlıkları şöyle sıraladı:

1 dakikadan uzun süren sıcak ve soğuk yiyecek/içeceklere karşı hassasiyet,

Ağızda şişlik başlangıcı,

Ateş veya baş ağrısı,

Hassas, şiş veya kanayan diş etleri,

Çene veya kulakta hissedilen klik sesi,

Bir dişte 48 saatten fazla süren sızlama

Bu belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, bir veya daha fazla dişte enfeksiyon olabilir. Enfeksiyon, beyin ve kalp de dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine yayılabileceğinden, bunu hemen tedavi etmek son derece önemlidir. Tedavi edilmezse enfeksiyon yaşamı tehdit eden bir duruma yol açabilir. Unutmayalım ki, ağız sağlığı ile genel sağlık arasında ciddi bir bağ vardır.

Ağrı nasıl giderilir?

Diş ağrısını ortadan kaldırmak için şu yollar izlenebilir.

Diş eti hastalığı veya Periodontitis için: Dişleri her gün düzgün bir şekilde fırçalayın ve diş ipi ile temizleyin. İleri derecede iltihap durumu varsa diş hekiminizin diş etlerine müdahale etmesi gerekecektir.

Küçük çürükler için: Beyaz nokta şeklindeki başlangıç seviyesi çürüklerde düzenli fırçalama dolguya gerek kalmadan çürüğün iyileşmesini sağlayacaktır. Ancak çukurcuğa dönüşmüş ve siyah renk almış dişlerde dolgu gerekecektir.

İleri seviyede çürükler için: Derin çürüklerde diş sinirleri etkilenmişse özel dolgularla dişin kanal tedavisine gerek olmadan iyileşmesi sağlanabilir. Ancak sinir bölgesi etkilenmişse tek seanslık kanal tedavisi genelde problemi ortadan kaldıracaktır.

İltihaplı dişler için: Eğer kök ucunda iltihap birikimi varsa, iki veya üç seans pansuman yapılarak kanal tedavisi tamamlanabilir. Ancak kök ucunda büyük veya yaygın bir kist oluşumu varsa diş çekimi gerekebilir. Bu durumda eksik diş bölgesi porselen köprü veya implant tedavisi ile tamamlanmalıdır.

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05/02/2022 09:36