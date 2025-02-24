Diş ağrısıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti

İngiltere'de şiddetli diş ağrısı çeken bir kadın, şikayetinin iki haftayı bulması üzerine hastaneye götürüldü. University Hospital of North Durham'a kaldırılan 34 yaşındaki kadının ilk incelemelerde bir apse nedeniyle acı çektiği belirlendi.

Doktorlar, Leigh Rodgers adındaki hastanın durumunu daha detaylı incelemek için ölümcül olabilecek bakteriyel bir enfeksiyon olan Ludwig anjini ihtimalini ekarte etmek amacıyla ek testler yapmaya karar verdi. Ancak yapılan soruşturmada, test sırasında vücudunun taramalarda daha net görünmesini sağlamak için kullanılan sıvıya karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdiği ortaya çıktı.

Newcastle Chronicle'ın haberine göre Leigh'e, doktorların vücudu görüntüleme sırasında daha iyi görebilmesini sağlayan iyot bazlı kontrast madde verildi ve ardından tarama cihazına yerleştirildi. Eşi Darren mahkemede verdiği ifadede, "Leigh cihazın içindeyken reaksiyon geçirdi ve anafilaktik şoka girdi" dedi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR VAKAYLA KARŞILAŞTIM"

Darren, "BT (Bilgisayarlı Tarama) taraması için çağrıldığında hiçbir sorun olacağını düşünmedik. O sırada doktorların ellerindeydi. Bir anda odaya bir sürü insan koştu. Ne olduğunu tam göremedim ama kısa süre sonra Leigh'in bir reaksiyon geçirdiğini öğrendim" diye konuştu. Doktorlar 90 dakika boyunca Rodgers'ı hayata döndürmeye çalışsa da genç kadın kurtarılamadı.

Yapılan otopsi sonucunda Rodgers'ın kontrast maddeye karşı gelişen reaksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. University Hospital of North Durham'da acil tıp danışmanı olan Dr. Oliver Moore, meslek hayatında ilk kez böyle bir vakaya şahit olduğunu söyledi.

Dr. Moore, "BT taramaları reaksiyon riski taşır, ancak bu benim kariyerimde karşılaştığım tek vaka. Tedavinin uygulanmasında herhangi bir gecikme olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.