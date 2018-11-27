Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhan Altun, diş bakımının bebeklikte başladığını belirterek, "Bebeğin bakımını üstlenen bireylerin ağız içerisinde çürük yapıcı mikroorganizmalar varsa, bu mikroplar çocuğa geçmektedir. Bu geçiş, tükürük yoluyla olmaktadır. Bu sebepten bakıcı annelerin biraz daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Örneğin beslenme esnasında kaşığın ağızdan ağıza geçirilmemesi, emziklerin bakıcı anneler tarafından kendi ağızlarına sokulmaması, bebeğin ağız ve çevresinden öpülmemesi gibi önlemler alınabilir" dedi.

Altun, yapılan son çalışmalarla, bir bakteriyel enfeksiyon olan çürüğü durdurabilmek için bireyden bireye olan bakteri taşınmasının engellenmesine, diyet alışkanlıklarının değiştirilmesine ve ağız hijyeninin iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ağız ortamının doğum esnasında mikroorganizmalar açısından steril olduğunu belirten Altun, doğum esnasında veya doğumdan sonra bakteri, mantar ve virüslerin ağız içerisinde yerleşmeye başladığını söyledi.

Özellikle çürük yapıcı bakterilerin, süt dişlerin çıkmasından sonra ağız içerisinde çoğaldığını ve bu dönemin genellikle bebeklerin 19-31. aylarında meydana geldiğini ifade eden Altun, "Diş bakımı bebeklikte başlamalı. Bu dönemde, bebeğin bakımını üstlenen bireylerin ağız içerisinde çürük yapıcı mikroorganizmalar varsa, bu mikroplar çocuğa geçmektedir. Bu geçiş tükürük yoluyla olmaktadır. Bu sebepten bakıcı annelerin biraz daha dikkatli olmaları gerekmektedir." diye konuştu.

ÇOCUKLARIN DİŞ SAĞLIĞINDA ÖNCELİKLE SORUNLU ANNE BABA

Ceyhan Altun, beslenme esnasında kaşığın ağızdan ağıza geçirilmemesi, emziklerin bakıcı anneler tarafından kendi ağızlarına sokulmaması ve bebeğin ağız ve çevresinden öpülmemesi gibi önlemlerin alınabileceğine işaret ederek, "Çürükten sorumlu başlıca bakteri olan streptokokus mutansların annelerden edinildiği ve annelerde yüksek seviyelerde ise çocuklarında da yüksek seviyelerde olduğu artık bilinmektedir" dedi.

Ağız içerisinde bakteri kolonizasyonunun kaçınılmaz bir durum olduğunu anlatan Altun, şöyle devam etti:

"Ancak bakıcı annenin ağız florası yoğun bir şekilde çürük yapıcı bakterilerden oluşuyor ise bu bakteriler bebeğe de bulaşabilir ve ömür boyu ağız ve diş sağlığı ile uğraşmak zorunda kalabilir. Bakteriler tükürük salgısında mililitrede 100 milyondan fazla gibi yüksek sayılarda bulunurlar. Oral hijyen konusunda ne kadar titiz olursak olalım, hepimizin dişleri üzerinde dental plak oluşur. Bakteriler, bu plaklar üzerinde kolonize olarak diş çürümelerine ve diş eti hastalıklarına yol açarlar."

Çocukların ağız ve diş sağlığının öncelikle anne, babasının sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Altun, oral kavitede streptokokus mutansın varlığının diş çürüklerinin iyi bir göstergesi olduğunu, ağızda ne kadar fazla streptokokus mutans varsa o kadar çok çürük olacağını belirtti.

Alınacak tedbirlerle çocuğun gelecek hayatı boyunca sağlıklı bir ağza sahip olabileceğini ifade eden Altun, "Bu dönem, kimi kaynaklara göre 12. ay kimi kaynaklara göre 36. ay olarak gösterilmektedir. Çocuklarımızı emanet edeceğimiz bakıcıları seçerken ağız ve diş sağlıkları yönünden de dikkat etmeliyiz. Eğer mümkünse bir diş hekimine giderek bakıcılarımızın ve hatta anne baba olarak bizlerin çürüklerimizi tedavi ettirmemiz, diş eti hastalıklarından kurtulmamız çocuklarımızın gelecek hayatları boyunca sağlıklı birer birey olmaları için büyük önem taşımaktadır." görüşünü dile getirdi.