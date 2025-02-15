Dış Basın Birliği 33. yaşını kutluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yayın yapan basın yayın organlarının KKTC temsilcilerini çatısı altında bir araya getiren Dış Basın Birliği 33. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu'nun kuruluş yıl dönümü mesajında, “Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurma çabalarında önemli bir misyon üstlenen Birliğimiz, 33 yıl boyunca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başta Kıbrıs sorunu olmak üzere siyasi konularda uluslararası topluluğu yanıltmaya yönelik bir çok manipülatif girişimini de kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirerek etkisiz kılmıştır.” denildi.

“Medya sektörünün hızla dijitalleştiği günümüzde, Dış Basın Birliği tüm üyeleri ile gelişen yüksek teknolojilere uyum sağlayarak Kıbrıs’taki gelişmeleri uluslararası alanda en hızlı ve en güvenilir şekilde aktarmaya devam edecektir.” ifadeleri kullanılan mesajın devamı şöyle:



“Üyelerimizin mesleklerini icra ederken yasalardan aldığı hak ve özgürlüklerini korumak, meslek ilkelerini gözetmek, doğru ve tarafsız haberciliği teşvik ederek kamuoyunu doğru bilgilendirmek, yeni dönemde de Birliğimizin öncelikli amacı olacaktır.

Başta kurucu Başkanımız Özer Hatay olmak üzere, hayatını kaybeden eski başkan ve üyelerimizi saygıyla anıyoruz.

Kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle emeği geçen tüm üyelerimize, Kıbrıs'taki tüm meslektaşlarımıza ve bizleri destekleyen Kıbrıs Türk halkına teşekkürü borç biliriz.

Dış Basın Birliği, basın özgürlüğünün ve meslek onurunun korunması başta olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının her alandaki mücadelesini doğru ve tarafsız duyurmak için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.”