Dış Basın Birliği, Anadolu Ajansı camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti

Dış Basın Birliği, Anadolu Ajansı’nın Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan ofisine Mısır polisi tarafından baskın düzenlenmesini ve ajans çalışanlarının gözaltına alınmasını büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ettiklerini kaydetti.

Dış Basın Birliği’nden yapılan yazılı açıklanmada, ajans çalışanlarına yönelik yapılan ve asla kabul edilemeyen girişimi, sadece medyaya yönelik bir saldırı değil aynı zamanda en temel insan haklarının ortadan kaldırılması olarak değerlendirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca yapılan gözaltının, demokrasinin çiğnenmesi anlamı ile birlikte basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbe olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Temennimiz, meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve Mısır yönetiminin bu anlamsız tavrına son vermesidir.

Meslektaşlarımıza ve tüm Anadolu Ajansı camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

16/01/2020 15:15