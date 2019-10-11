Dış Basın Birliği, “ Barış Pınarı” Operasyonunu Selamlayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine Zaferler Diledi

Dış Basın Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin başlattığı “ Barış Pınarı” operasyonunu selamlayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine zaferler diledi.

Dış Basın Birliği yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin sınır güvenliğini sağlamak, kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, terör saldırılarını engellemek, terör örgütlerinin bölgenin demografik yapısını bozmasına engel olmak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayarak bölgeye yerleşen tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlattığı ‘Barış Pınarı’ operasyonunu selamlıyor, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine zaferler diliyoruz.

Dualarımız Mehmetçiklerimiz ve Ordumuz içindir.”

11/10/2019 10:26