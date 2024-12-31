Dış Basın Birliği Başkanı Sayarı’dan yeni yıl mesajı

Dış Basın Birliği Başkanı Selim Sayarı, 2024’ün küresel değişimlerin yaşandığı, savaşlar ve doğal afetlerin damga vurduğu bir yıl olduğunu belirtti.

Sayarı yeni yıl mesajında, 2024’te yaşanan ekonomik belirsizliklere rağmen önemli teknolojik ilerlemelerin kaydedildiğini ifade etti. Yapay zekanın günlük yaşama entegre olduğunu ve hidrojen yakıtlı otomobillerin öne çıktığını kaydeden Sayarı, yeniden kullanılabilir uzay roketlerinin başarılı uçuşlarına tanıklık edildiğini dile getirdi.

2025 yılına umutla girdiklerini belirten Sayarı, yeni yılın ülkeye ve halka yeni fırsatlar, başlangıçlar ve yollar açmasını temenni etti. Sayarı “Dış Basın Birliği üyelerimizin, halkımızın ve Anavatandaki, kardeşlerimizin yeni yılını içtenlikle kutluyor, 2025 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve refah getirmesini diliyorum” dedi.