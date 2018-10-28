Dış Basın Birliği: “Cumhuriyete sahip çıkmak Atatürk İlke ve İnkılaplarına sahip çıkmakla mümkün”

Dış Basın Birliği Başkanı Olcay Kıraç, cumhuriyete sahip çıkmanın Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmakla mümkün olabileceğini belirtti.

Kıraç, Birlik adına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümünü gurur ve coşku içinde kutluyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz bu dönem, bizlere Cumhuriyeti korumanın ve ona sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet hiç kuşkusuz çok daha zor şartlar altında ulaşılmış bir hedefti.

Mustafa Kemal ve arkadaşları, koca bir ulusu varoluş mücadelesinden başı dik çıkarmakla kalmayıp, bu görkemli zaferi Cumhuriyet ile taçlandırdı.

Öyleyse onların mirasçıları olarak bizim görevimiz Cumhuriyet’in değerini bilip ona sahip çıkmaktır. Bu ise ancak ve ancak Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak, onları anlayarak ve o izden ayrılmayarak mümkün olabilir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”