Dış Basın Birliği: “Duayen meslektaşımız Özcan Özcanhan'ın anısını yaşatacağız”
19/10/2023
Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk basınında önemli bir yeri olan Özcan Özcanhan'ın anısının yaşatılacağını vurguladı.
Birliğin taziye mesajında Özcanhan’ın özellikle diplomasi muhabirliği alanındaki başarılarıyla Kıbrıs sorunuyla ilgili yazılarına işaret edildi.
Özcanhan’a rahmet, ailesine ve basın camiasına baş sağlığı dilenen mesajda “Kıbrıs Türk basının duayenlerinden, derneğimizin kurucularından sevgili ağabeyimiz, duayen meslektaşımız Özcan Özcanhan'ın anısını yaşatacağız” denildi.
Özcanhan, yarın İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.