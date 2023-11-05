Dış Basın Birliği, Sivas’ta düzenlenen TGF Anadolu Buluşmalarında temsil edildi

KKTC Dış Basın Birliği (DBB), üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 3-5 Kasım tarihleri arasında Sivas’ta düzenlediği Anadolu Buluşmaları programında temsil edildi.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti’nin 30. Kuruluş Yıldönümü ve Türkiye Yüzyılı 5. Anadolu Buluşmaları Kapsamında düzenlenen etkinliklere, Dış Basın Birliği’ni temsilen, Birliğin TGF üyesi Züleyha Karaman katıldı.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğindeki programa Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türkiye’nin çeşitli illeri ile KKTC ve Azerbaycan’dan 100’e yakın gazeteci katıldı.

DBB’den verilen bilgiye göre, etkinliklerde, KKTC ve Azerbaycan’a, haklı davalarında Anadolu basınının her zaman destek verdiği ve vermeye devam edeceği vurgulandı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, etkinliklerine Türk dünyasından daha fazla gazeteci davet edeceklerini belirtti.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti’nin 30. kuruluş yıldönümünün de kutlandığı Anadolu Buluşmaları programında, yerel basının sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı, Milli Mücadelede önemli bir yere sahip olan Sivas’ın tarihi ve turistik yerleri gazetecilere tanıtıldı.

Program kapsamında Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ziyaret edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul üniversitelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde, Türk Dünyası belgesel film gösterimi de gerçekleştirildi.