Dış Basın Birliği TAK’ın yeni yaşını kutladı

Dış Basın Birliği, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 46. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dış Basın Birliği Başkanı Tahir Olcay Kıraç yayımladığı kutlama mesajında “Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulması mücadelesinde her zaman için çok önemli bir misyonu yerine getiren Türk Ajansı Kıbrıs’ın yeni yaşını kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

TAK’ın, 46 yıldır verdiği hizmetle ülke basınının ana kaynağı ve adeta can damarı olduğunu kaydeden Kıraç, “Kurumun bugünlere gelmesinde emeği olan ve bugün aramızda olmayan meslek büyüklerimizi saygı ve rahmetle anar, tüm çalışanlara bu özverili ve meşakkatli emeklerinde başarılar dileriz.” dedi.

20/12/2019 18:58