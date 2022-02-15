Dış Basın Birliğinden Kut Adalı için taziye mesajı

KKTC Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat, BRTK çalışanı, Kut Adalı için taziye mesajı yayınladı.

Reşat mesajında, “Bayrak Radyo Televizyonunun tüm çalışanlarının acısına ortak olduğumuzu belirterek, Kut kardeşimizin anısını yaşatmak adına birlik olarak üzerimize düşen vazifeyi her zaman yerine getireceğimizi vurgulamak isterim. Değerli kardeşimize Allahtan rahmet diler, başta Adalı ailesi olmak üzere, yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim” dedi.

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15/02/2022 12:59