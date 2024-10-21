Dış Basın Birliği'nden Özcanhan'ı anma mesajı...
21/10/2024
Dış Basın Birliği, eski başkanlarından Özcan Özcanhan’ın vefatının birinci yıl dönümünde Özcanhan’ı saygı, rahmet ve minnetle andığını bildirdi.
Dış Basın Birliği’nden yayımlanan mesajda şunlara yer verildi:
“Sayın Özcanhan, yurtseverliği ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine yaptığı katkılarla daima hatırlanacaktır.
Basınımızın birçok kademesinde verdiği hizmetler, kendisinden sonra yetişen genç gazetecilere de daima örnek olmuştur.
Özcanhan, hayatı boyunca verdiği hizmetler ve çalışmaları ile basın tarihine damga vurmuştur.
Onu hiçbir zaman unutmayacağız.”
21/10/2024 13:49