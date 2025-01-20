Dış Basın Birliği’nden Perihan Aziz için taziye mesajı

Dış Basın Birliği, bugün hayatını kaybeden Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) eski müdürlerinden Perihan Aziz için taziye mesajı yayımladı.

Dış Basın Birliği'nin mesajında, “Türk Ajansı Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden Perihan Aziz’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Perihan Aziz, yaşamı boyunca basınımıza büyük hizmetler vermiş, önemli haberlerin mimarı olmuş ve birçok gazetecinin gelişiminde rol oynamıştır.” ifadelerine yer verdi.

“Yeri asla doldurulamayacak olan Perihan Abla’mızın aziz hatırasını her zaman gururla yaşatacağız.” denilen mesajda, merhumeye Allah’tan rahmet, başta TAK ailesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı ve sabırlar dilendi.