Dış Basın Birliği’nden Süleyman Ergüçlü için taziye mesajı

Dış Basın Birliği, duayen gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü için taziye mesajı yayımladı.

Birlik’ten yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

“Ömrünü Kıbrıs Türk basını için harcayan duayen gazeteci, meslek büyüğümüz gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Onun çalışma azmi, gazetecilik alanındaki üstün başarıları genç nesillere daima örnek olacaktır.

Ergüçlü’nün hatırasını yaşatmak için Dış Basın Birliği olarak her zaman üzerimize düşeni yapacağız.

Süleyman Abi'mize Allah’tan rahmet, Kıbrıs Türk basın camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.“