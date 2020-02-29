Dış Basın Birliği:Temennimiz, Yaraların Bir An Önce Sarılmasıdır

Dış Basın Birliği (DBB), dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen yangının yürekleri burktuğunu bildirdi.

DBB’den yayınlanan mesajda, hastane görevlileri, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin daha büyük bir felaket olmaması adına gösterdiği çabaların takdire değer olduğuna vurgu yapıldı.

Mesajda “Yangın sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Temennimiz, yaraların bir an önce sarılmasıdır. Gerek hükümetimizin gerek ise toplumumuzun bu konuda gerekli olan duyarlılığı göstereceğine olan inancımız tamdır. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

29/02/2020 15:33