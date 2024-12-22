Dış Basını Birliği’nden taziye mesajı

Dış Basın Birliği, Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Taner Gönül'ün ağabeyi pilot Tamer Gönül'ün Muğla'daki helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesaj şöyle:

“Merhum Tamer Gönül, Türk Silahlı Kuvvetlerine yıllarca değerli hizmetlerde bulunmuş ve albay rütbesiyle emekli olduktan sonra sağlık alanında hizmet etmek amacıyla ambulans helikopter pilotluğu yapmaya başlamıştı. Tamer Gönül’e ve kazada hayatını kaybeden diğer kardeşlerimize Allah’tan rahmet, başta değerli kardeşimiz Taner Gönül olmak üzere tüm Gönül ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz”