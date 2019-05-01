Diş çürüğü oluşumu nasıl önlenir?

Diş Hekimi Zafer Kazak, diş çürüğü oluşumuna dikkat çekerek, "Bakteriler olmazsa çürük olmaz Sadece diş yüzeylerini fırçalamak diş çürüklerini engellemeye yetmiyor. Mutlaka dişlerin ara yüzeylerinde biriken besin artıklarını uzaklaştıracak şekilde tercihen diş ipi diş arası fırçası kullanmak gerekiyor" dedi.

Diş Hekimi Zafer Kazak, "Diş çürüğünün oluşması için birkaç tane faktörün bir araya gelmesi gerekir. Bunlardan biri bakterilerdir. Bu bakteriler olmazsa çürük olmaz. İkincisi dişin kendi yüzeyidir. Üçüncüsü ise bunların olduğu noktada besin artıklarının birikmesidir. Biz ortamdaki bakterileri tamamen uzaklaştıramayız ama çürüklerin oluşmasını aktive eden besin artıklarının birikmesini engelleyebiliriz. Bunu engellemenin de temel yolu doğru bakım uygulamak.

DİŞ İPİ YA DA DİŞ ARASI FIRÇASI ŞART!

Sadece diş yüzeylerini fırçalamak diş çürüklerini engellemeye yetmez. Mutlaka dişlerin ara yüzeylerinde biriken besin artıklarını uzaklaştıracak şekilde tercihen diş ipi ya da diş arası fırçası kullanmamız gerekir. Bir de dişlerde yapılmış çeşitli restorasyonlar, dişe yapılan porselen kaplama ya da dolgu sonucunda diş arasında oluşan boşluklar da dişlerin daha hızlı çürümesine sebep olur" diye konuştu.