Diş eti iltihabı kalp sağlığınızı da etkiliyor

Ağız ve diş sağlığı sadece güzel bir gülüş için önemli değil. Günlük yaşamınızı birçok yönden olumsuz etkileyebilir. Özellikle diş eti hastalığı yaşlı yetişkinlerin üçte ikisinde görülebiliyor. Periodontal hastalık olarak adlandırılan bu durum, ağız içindeki bakterilerin yiyecek artıklarıyla birleşmesi sonucu oluşan plakların dişlerin etrafında birikmesiyle başlar. Tedavi edilmediği takdirde dişlerin gevşeyip düşmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra ağız içindeki bakterilerin ve iltihaplanmanın kardiyovasküler hastalıklarla da bağlantısı uzmanların yakından incelediği bir konu.

BUNAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

"Diş eti hastalıklarıyla kalp sağlığının ne ilgisi var?" demeyin. Ağız sağlığını genel sağlığa açılan bir pencereye benzetmek yerinde olur. Ağız ve diş sağlığına dikkat etmek yalnızca diş eti hastalığına, diş eti iltihabına ve diş kaybına karşı koruma sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaşa bağlı gelişen birçok hastalığa karşı da koruma sağlar. Araştırmalar diş eti iltihabının akciğer hastalığı, kalp hastalığı, kan damarı tıkanıklığı ve felç riskini artırdığını gösteriyor. Buna göre periodontal hastalığı olan kişilerin sağlıklı diş etlerine sahip kişilere göre kalp krizi geçirme olasılığı yaklaşık iki kat daha fazla. Risk oranını sigara içme, sağlıksız beslenme ve ağız ve diş sağlığı bakımına erişim eksikliği gibi faktörler artırabiliyor. Bununla birlikte bazı bakteriyel ve viral enfeksiyonların da kalp krizi ve felç riskini artırdığı görülüyor. Araştırmalar, ağız ve kalp arasındaki bağlantının altında bakteri ve iltihabın yattığını kanıtlıyor. Öte yandan diş eti hastalığından kaynaklı diş kaybı, bunama riskini de artırabiliyor. 14 çalışmayı inceleyen araştırmacılar, birden fazla dişini kaybetmiş yaşlı yetişkinlerin, bilişsel bozukluk geliştirme riskinin neredeyse yüzde 50 daha yüksek ve bunama teşhisi konma riskinin de yüzde 28 daha fazla olduğunu buldu.

SAĞLIKLI AĞIZ SAĞLIKLI VÜCUT!

Hem diş eti hastalığında hem de kalp hastalığında bakteriler olmaması gereken yerlerde bulunabiliyor. Yani ağızdan uzakta bulunan atardamarları tıkayan yağ kalıntılarında ve kalp krizi geçirmiş kişilerin kan pıhtılarında bu bakteriler görülebiliyor. Bu da periodontal hastalıktan sorumlu bakterilerin vücuttaki kan damarlarına gidebildiğinin bir kanıtı. Bağışıklığın yanlış yerde bulunan bu bakterilerle mücadelesi sırasında ortaya çıkan iltihaplanma, küçük pıhtılara yol açabilir ve kalp krizi veya felce neden olabilir.

Ağız sağlığı ve kardiyovasküler hastalıklarla ilgili bir incelemeye göre, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve obezite gibi daha yüksek kalp hastalığı riski ile bağlantılı birçok faktörün tümü periodontal hastalığı olan kişilerde daha yaygın. Diş eti hastalığını önlemek için; düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı önemli. Özellikle fırçanın ulaşamadığı ve dişlerin arasına sıkışmış yiyecek artıklarının temizlenebilmesi için mutlaka diş ipi kullanın. İlk birkaç seferde diş etlerinizde kanama olabilir, bu normal.

Uzun süre düzelmezse diş hekimine görünmenizde fayda var. Ayrıca yediklerinize dikkat ederek de diş eti hastalığından korunabilirsiniz. Sert veya çiğnenebilir şekerler ile diğer yapışkan tatlılar çürük oluşumunu destekler. Gazlı ve diğer şekerli içecekler de yine çürüklere ve diş eti hastalığına neden olan bakterileri besler. Aşırı miktarda şekerli yiyecek tüketiminin doğrudan daha yüksek kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu da unutmamakta fayda var.

PERİODONTAL HASTALIĞA İŞARET EDEN BELİRTİLERİ NASIL FARK EDERSİNİZ?

-Şişmiş, kızarmış veya hassaslaşan diş etleri -Diş etlerinde kolay ve sıkça görülen kanama -Ağız kokusu

-Diş eti çizgisi boyunca sarı veya kahverengi, sert tortular... -Dişlerde gevşeme veya birbirinden ayrılma...

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29/12/2021 20:50