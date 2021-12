Diş eti kanaması neyin habercisi?

Diş eti kanaması diş eti hastalığının en sık görülen belirtisidir. Ancak diğer sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Diş Hekimi Şahin Durmuş, dişeti kanamasının olası sebeplerini sizler için anlattı.

Diş etlerinin ara sıra kanaması, dişlerinizi çok sert bir şekilde fırçalamaktan veya tam oturmayan takma dişler kullanmaktan kaynaklanabilir. Sık diş eti kanaması ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha ciddi durumları gösterebilir:

· periodontitis (diş eti hastalığının ileri bir şekli)

· lösemi (kan kanseri)

· vitamin eksikliği

· pıhtılaşma hücrelerinin eksikliği (trombosit)

Diş eti kanamasına neden olabilecek diş rahatsızlıkları

Diş bakımı sorunları, diş eti kanamalarının birincil nedenidir. Gingivitis (diş eti iltihabı) ve periodontitis diş etlerinizi hassas ve kanamaya meyilli hale getirir.

Diş eti iltihabı

Çoğu insan, plak diş eti çizgilerinde çok uzun süre kaldığında diş eti iltihabı geliştirir. Plak, dişlerinize yapışan kalıntıları ve bakterileri ifade eder. Dişlerinizi fırçalamak plakları temizler ve diş çürükleri geliştirmenizi engelleyebilir. Ancak düzgün bir şekilde fırçalamaz ve diş ipi kullanmazsanız plak diş eti hattınızda kalabilir.

Plak temizlenmezse, sertleşerek tartar oluşturabilir ve bu da kanamayı artıracaktır. Diş etlerinizin yakınında plak birikmesi de diş eti iltihabına neden olabilir.

Diş eti iltihabı belirtileri şunları içerir:

· kabarık diş etleri

· ağızda ve diş etlerinin çevresinde ağrı

· diş eti kanaması

· periodontitis

eti iltihabı ilerlediğinde periodontal hastalık (periodontitis) ortaya çıkabilir. Periodontal hastalık, dişlerinizi ve diş etlerinizi birbirine bağlayan diş etleri, çene kemiği ve destekleyici dokuların bir enfeksiyonudur. Periodontitis dişlerinizin gevşemesine veya düşmesine neden olabilir.

Vitamin eksiklikleri

C vitamini ve K vitamini eksiklikleri de diş etlerinin kolayca kanamasına neden olabilir. Yanlış diş bakımından kaynaklanmayan diş eti kanamalarınız varsa, C ve K vitamini seviyenizi kontrol ettirmeniz gerekebilir. Ayrıca, sağlıklı kalmak için ihtiyacınız olan vitaminleri aldığınızdan emin olmak için her iki besini de içeren bir diyet uygulayın.

C vitamini açısından zengin besinler şunlardır:

· narenciye ve meyve suları

· Brokoli

· çilekler

· domates

· patates

· dolmalık biber

K vitamini açısından zengin besinler şunları içerir:

· su teresi

· lahana

· ıspanak

· İsviçre pazı

· marul

· hardal yeşilliği

· soya fasulyesi

· kanola yağı

· zeytin yağı

Diş eti kanamasının diğer nedenleri

Protez takan kişilerde bazen diş eti kanaması da görülebilir. Protezler çok sıkı oturduğunda bu daha olasıdır.

Diş etlerinizin kanamasına takma dişler veya diğer ağız içi aletler neden oluyorsa diş hekiminiz veya ortodontistinizle konuşun. Daha iyi oturan bir ağızlık oluşturmak için yeni ölçüler almaları gerekebilir.

Hamilelik genellikle diş eti kanamasına neden olur. Hamilelik sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler diş etlerinin daha hassas olmasına neden olabilir.

Hemofili ve lösemi gibi kanama bozuklukları da diş eti kanaması riskinizi artırabilir. Kan inceltici ilaçlar alırsanız diş etleriniz daha sık kanabilir. Bu sınıftaki ilaçlar arasında varfarin, aspirin ve heparin bulunur.

Diş eti kanamalarının tedavisi

İyi diş hijyeni, diş eti kanamasını yönetmenin ilk adımıdır.

Profesyonel temizlik için yılda iki kez diş hekiminizi ziyaret edin. Doğru fırçalama ve diş ipi kullanımı diş eti hattınızdaki plakları çıkarabilir ve periodontal hastalık geliştirme riskinizi azaltabilirsiniz.

Ayrıca ağzınızda oluşan plağı en aza indirmek için antiseptik bir gargara reçete edilebilir. Ve ılık tuzlu su ile durulamak, kolayca kanayan şiş diş etlerini yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Yumuşak bir diş fırçası kullanın. Özellikle dişlerinizi fırçaladıktan sonra kanamanız varsa, iltihaplı diş etlerine karşı yumuşak diş fırçası kullanabilirsiniz. Orta ve sert kıllar hassas diş etleriniz için fazla aşındırıcı olabilir.

Elektrikli diş fırçası kullanmayı da düşünebilirsiniz. Bu diş fırçalarının üzerinde bulunan özel olarak tasarlanmış fırça başlıkları, diş eti hattınızı manuel diş fırçasına göre daha kolay temizlemenize yardımcı olabilir.

Diş eti kanaması diş sorunlarının en yaygın belirtisi olsa da, bunun nedeni başka sorunlar olabilir. Diş eti kanamanızın altında yatan sorunun diş sağlığı olup olmadığını belirlemek için atılacak ilk adım uzman bir diş hekimine muayene olmaktır.

Bu habere tepkiniz:



17/12/2021 19:17